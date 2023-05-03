Ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalan çocuklar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, spor ve eğlence etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılıkla Abdullah Gül Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde çocuklar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık Kontrolünden sonra çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen spor ve eğlence etkinliklerine katıldı.

Etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Müdürü Öğretim Görevlisi Bora Akince katıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Abdullah Gül Üniversitesi ile yaptıkları protokol çerçevesinde Kayseri Şehir Hastanesine etkinliğe ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Protokol üyeleri çocuklara hediye verdi.