Ceza İnfaz Kurumlarından Sosyal Medya İddialarına Yanıt

(İSTANBUL) - Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, "ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular tarafından, cep telefonu bulundurmak suretiyle sosyal medya paylaşımları yapıldığı" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı sosyal medya mecralarındaki, "ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular tarafından, cep telefonu bulundurmak suretiyle sosyal medya paylaşımları yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 66. maddesi uyarınca, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin telefonla haberleşme hakkının belirli kurallara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında odalarında veya yanlarında telefon ve benzeri kişisel iletişim cihazı bulundurmaları ve kullanmaları yasaktır. Bu yasağa aykırı davranış, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 297. maddesi uyarınca suç teşkil etmekte ve ayrıca disiplin cezası uygulanmasını gerektirmektedir. İnfaz mavzuatımıza göre hiçbir tutuklu veya hükümlüye bu konuda herhangi bir ayrıcalık tanınması söz konusu değildir.

Asılsız nitelikteki bu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya ve gerçeği çarpıtarak yanlış bir algı oluşturmaya yönelik olduğu tespit edilmiş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür."