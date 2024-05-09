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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Edirne Valisi'ni ziyaret etti

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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gezginci ve Bal'ı makamında kabul eden Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Başsavcı Edirne Hukuk Politika Güncel Haberler

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