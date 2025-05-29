Ceza İnfaz Düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda Görüşülecek

(TBMM) - Ak Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan, infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 31 Mayıs Cumartesi günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in basın toplantısıyla TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladığı ve 9 farklı kanunda değişiklik öngören 30 maddelik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, cumartesi günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Adalet Komisyonu teklifi görüşmek üzere saat 16.00'da, Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak.

Teklifin cumartesi günü komisyondan geçmesi halinde, 3 Haziran Salı günü Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.