Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu

Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu
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Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bir elektrik direğine 25 yıl önce yuva yapan leylek, mahalle sakinlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bir elektrik direğine 25 yıl önce yuva yapan leylek, mahalle sakinlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her yıl aynı yuvaya gelen leylek, yılda en az dört yavru yetiştiriyor.

Mahalle sakinlerinin koruması altında olan leylek ve yavruları, nisan ayında yuvalarına gelerek yaz sezonunu burada geçiriyor. Eylül ayında yuvadan ayrılan leylek ailesi, mahallelinin özlemle beklediği konukları arasında yer alıyor. Mahalleye gelen misafirlerin de ilgisini çeken çeyrek asırlık leylek yuvasının etrafında küçük kuşlar ve onların yuvaları da bulunuyor.

Mahallelinin talebi üzerine, leylek yuvasının bulunduğu elektrik direği, güvenlik amacıyla yan tarafa dikilen yeni bir direğe taşınarak, enerji hattı buraya bağlandı ve yuva daha güvenli hale getirildi.

Mahalle sakinlerinden Veysel Demirel, leyleklerin mahalleye neşe kattığını belirterek, "Çocukluğumdan beri leylekler mahallemizde yaşıyor. Onların burada olması bizi çok mutlu ediyor. Yuvada 4 yavru, bir anne ve bir baba var. Mart sonunda geliyorlar, eylülde gidiyorlar. Sabahları onların sesleriyle uyanıyoruz. Mahalle olarak onları koruyoruz ve zarar görmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Doğal ortamda beslenen leylek ailesi, mahallede adeta bir sembol haline gelmiş durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURULLAH ÇETİNTAŞ - Güncel
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