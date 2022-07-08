Çeyrek asırlık "Kasap Saliha"nın hayali kadın kasaplarla çalışmak

Genellikle erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı 26 yıldır sürdüren Saliha Arslan, ileride sadece kadın kasapların çalışacağı bir iş yeri açıp istihdam yaratarak kadınların bir şeyler başarabileceğini göstermek istiyor.

Türkiye'de "İkinci Bahar" dizisinde Meral Okay'ın canlandırdığı "Kasap Melahat" karakterinden etkilenen Arslan, 1994'te 14 yaşındayken eğitimini aldığı kasaplığı 26 yıldır sürdürüyor.

Erkek mesleği olarak bilinen kasaplıkta kadınların da var olduğunu gösteren Arslan, Bahçelievler'deki iş yerinde pişirdiği lezzetli etlerle de müşterilerine hizmet veriyor.

Arslan, AA muhabirine, Samsun'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü, babasının trafik kazasında vefat etmesinin ardından 5 yaşında yetim kaldığını ve annesiyle zor günler geçirdiklerini anlattı.

Evlendikten sonra 14 yaşında İstanbul'a geldiğini belirten Arslan şöyle devam etti:

"İstanbul'da borçla mücadele ettim, hastalandım. Vücudumun gıdasız ve besinsiz kaldığını, hayatımın bittiğini öğrendim. Aslında 'Her şey bitti.' dediklerinde bende orada hayat başladı. Çünkü ilk doğumu yaptığımda bir aylık bebeğim varken tüberküloza yakalanmıştım ve eşim kanser hastasıydı. Hastanede oturup kendime 'Ben buradan sağ olarak çıkacağım ve başaracağım, hayata tutunacağım.' demiştim. Orası benim dönüm noktam olmuştu aslında hayatla ilgili. Oradan çıktıktan sonra hayata tutunmam gerektiğini öğrendim. İş aramaya başladım."

Arslan, birçok sektöre başvurduğunu ve hiçbir zaman olumlu cevap alamadığını belirterek 1994'te Kağıthane'de bir markete müracaat ettiğinde kendisine kasap olarak iş başı yapabileceğini söylediklerini, buna çok şaşırdığını ancak bir kadının yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıp mesleğe başladığını anlattı.

O dönem televizyonda yayınlanan İkinci Bahar dizisindeki kadın kasap karakterinden de çok etkilendiğini anlatan Arslan, karakterin kendisini bu mesleğe özendirdiğini anlattı.

Arslan, kasaplıkta bir süre çalıştıktan sonra terfiler almaya başladığını, elinin daha yatkın olduğunu öğrendiğini ifade ederek İzmir'de kursa giderek kasaplık eğitimi gördüğünü aktardı.

Eğitimin ardından spesiyal, yani ette işleme ustası olduğunu belirten Arslan, "O zaman bu alanda Türkiye'nin ilk kadın kasabıydım. Şu an ise günümüzde benim gibi kadın kasaplar var. Kendimi geliştirmek için araştırmalara başladım. Kendimi geliştirdikçe birçok sektörden teklifler almaya başladım ve birçok büyük markalarla çalıştım. 26 yıldır da bu mesleğin içindeyim. Beş yıldır kendi işletmemi kurdum ve yürütüyorum." ifadesini kullandı.

"Başaracağım diye çok hırs yaptım"

Arslan, genelde erkeklerin mesleği olarak bilinen kasaplıkla başarı sağlamak için kendini geliştirdiğini anlattı. Kadın kasap olmanın zorluklarına da değinen Arslan şunları söyledi:

"Bu mesleğe başladığımda ilk önce dışlanıyordum, kabul edilmiyordum 'Kadın bu işi yapar mı?' diye. Birçok ön yargıyla karşılaştım. Çünkü o zamanlar et kokuyorduk. Yanlarına alınmıyorduk. Arkadaşlık yapılmıyordu. Yaklaşılmıyorduk. O zamanlar büyük kasalarla etler gelirdi. Kaldıramazdık. Çünkü gücümüz belliydi. 'Bu işi yapıyorsa kaldırsın.' denilirdi. Ben de her geçen gün başaracağım diye daha çok hırs yaptım. Yıllarca başarmaya çalıştım. Yaptığıma da inanıyorum. En iyi şekilde mesleğimi yapmaya çalışıyorum."

"Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur"

Saliha Arslan, kasap olmak isteyen kadınlara bu mesleği kesinlikle önerdiğini dile getirerek "Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur. Kadın isterse her şeyi başarır. Kasap olmak istiyorlarsa ustalarının sözünü mutlaka dinlesinler. Devamlı araştırmacı olsunlar, sabit kalmasınlar. Bizim mesleğimiz sonsuzdur. Aktivitelere, eğitimlere katılsınlar. 'Kadın kasap olamaz.' diye bir şey yok. Çok başarılı kasaplar olabilirler." dedi.

İş yerini açtığında mahallelinin şaşırdığını ve yadırgadığını belirten Arslan, buna alışan kadınların daha sonra kendisinden alışveriş yapmaya başladığını anlattı.

Arslan, gelecekte kadınlara istihdam sağlamayı istediğini ifade ederek "İleride sadece kadın kadroların çalıştığı daha iyi yerlere işletmemi taşımayı düşünüyorum. Tek hayalim, İstanbul'da sadece kadın kasapların çalıştığı bir mekanımın olması. Gelecekteki hedefim, özellikle kadın kasaplarla daha iyi yerde, daha iyi bir şekilde, daha ferah bir mekan açmak. Kadın kasaplar kadrosuyla kadınların gerçekten bir şeyler başarabildiğini insanlara göstermek istiyorum." diye konuştu.

Arslan, tekstilde son ütücü olarak çalışan eşinin de kendisini desteklediğini sözlerine ekledi.