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Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonu

Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonu

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde durumundan şüphe edilen bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramalarda yolculardan İ.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu,

İlçe merkezinde de durdurulan Y.Ç. ile D.T'nin üzerinde de bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyete Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA / Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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