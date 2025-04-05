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Ceylanpınar'da Toprak Kayması: 3 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 3 işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışmasında görev yaptıkları sırada üzerlerine toprak kayması sonucu Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz'ün hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, firma sorumlusu Ü.Ö. iş makinesi operatörü H.A. ile harita mühendisi N.A. tutuklanırken, M.K. ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

M.K'ye adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.

Önceki gün Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerin üzerine yolun etrafındaki toprak yığını çökmüş, yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 1 işçi kurtarılmış, 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel
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