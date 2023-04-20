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Ceylanpınar'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Ceylanpınar'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ceylanpınar'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Seydo Atila Mahallesi'nde rüzgarın şiddetiyle bir evin üzerinde bulunan demir saçak yerinden sökülerek elektrik tellerinin, daha sonra da park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası bölgeye giden yetkililer, arızayı gidererek tekrar bölgede enerji akışını sağladı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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