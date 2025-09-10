Haberler

Ceylanpınar'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. İki aracın çarpışmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

C.A. idaresindeki 63 ADZ 763 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde M.S. yönetimindeki 35 AH 3940 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
