Ceylanpınar'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. İki aracın çarpışmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
C.A. idaresindeki 63 ADZ 763 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde M.S. yönetimindeki 35 AH 3940 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel