Ceylanpınar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Can Akgeyik adlı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazaya ait detaylar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi haberimizde.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 964 plakalı otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki 63 SB 035 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel