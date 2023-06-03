Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ceylanpınar'da Mahalle Bekçileri Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Ceylanpınar'da Mahalle Bekçileri Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri, bir şüpheliyi üzerindeki uyuşturucu madde ile yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri, bir şüpheliyi üzerindeki uyuşturucu madde ile yakaladı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Şehit Fethi Sekin Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri S.K.'yi (23) durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 6 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title