Ceylanpınar'da kavgada ölüm: 3 kişi dron destekli operasyonla yakalandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü kavgaya iliştin açılan davada 25'er yıl hüküm giyen 3 kişi, jandarmanın dron destekli operasyonunda mısır tarlasında yakalandı.

Ceylanpınar'ın Saraççeşme Mahallesi'nde 5 Ekim 2018 tarihinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Salih Caymaz öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanamayan şüpheliler N.K., M.K. ve A.K., yapılan yargılamada 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 3 kişinin Saraççeşme Mahallesi'nde olduklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, dron destekli düzenlenen operasyonla 3 firariyi mısır tarlasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.