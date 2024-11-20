Ceylanpınar'da Kaçak Avcılara Yüksek Ceza

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 224 bin 625 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından yapılan kontrollerde, A.İ, M.A, İ.Ç, Ö.T. ve M.A'nın kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.

Yapılan kontrollerde bu kişilerin 61 tahtalı kuşunu usulsüz avladıkları belirlendi.

Av malzemelerine el konulurken 5 kişiye toplam 224 bin 625 lira idari ceza uygulandı.