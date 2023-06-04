Ceylanpınar'da İnşaat Alanında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir inşaat alanında temel kazısı sırasında patlamamış havan mermisi bulundu. Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilerek patlatılan mermi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından atıldığı belirlendi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, inşaat için temel kazısı yapılan alanda patlamamış havan mermisi bulundu.

Suriye'nin Resulayn kentine sınır komşusu olan Ceylanpınar'ın 15 Temmuz Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine havan mermisi takıldı. Toprağın altında bulunan havan mermisini fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından havan mermisi kontrolü şekilde patlatıldı. Yaşanan patlama anı cep telefonuyla görüntülenirken, imha edilen havan mermisinden yükselen duman ise ilçe merkezinde tedirginlik yarattı. Ekipler, yapmış olduğu incelemede havan mermisinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı döneminde PKKYPG'li teröristler tarafından atıldığı belirlendi. (DHA)