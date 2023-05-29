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Ceylanpınar'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Ceylanpınar'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri tarafından hırsızlık şüphelileri yakalandı. Şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde, telefon, akıllı saat ve yüzük ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık şüphelileri, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde, sabah saatlerinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri harekete geçti. Bölgeye intikal eden mahalle bekçileri, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında, çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde ile 2 telefon, bir akıllı saat ve bir yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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