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Ceylanpınar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan H.E'nin 9 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphe duyduğu H.E'yi (30) durdurdu.

Yapılan incelemede H.E'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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