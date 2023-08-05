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Ceylanpınar'da cinayet suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 25'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve İlçe Jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürdü. Ekipler, 2018 yılında Saraççeşme Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.C'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, haklarında kesinleşmiş 25'er yıl cezası bulunan 3 hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekipleri, söz konusu adreste N.K, M.K. ve A.K'yi yakaladı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 25'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve İlçe Jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürdü.

Ekipler, 2018 yılında Saraççeşme Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.C'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, haklarında kesinleşmiş 25'er yıl cezası bulunan 3 hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Jandarma ekipleri, söz konusu adreste N.K, M.K. ve A.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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