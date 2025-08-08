Ceylanpınar'da Antep Fıstığı Hırsızlığına 13 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Antep fıstığı çaldıkları iddia edilen 13 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazisinde gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan fıstık çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9'u suçüstü 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel