Ceylanpınar'da Anaokulu Öğrencisi Boğulma Tehlikesi Atlattı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir anaokulunda, 5 yaşındaki I.K. öğrencisinin boğazına yabancı cisim kaçtı. Öğretmenlerin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde çocuk hayata döndü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulu öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Muratlı Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki I.K'nin boğazına yabancı madde kaçtı. Sınıf öğretmeninin ilk müdahalesinin ardından durumun bildirildiği okul müdürü Musa Kaya çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenlerinin müdahale ettiği I.K, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.