Ceylanpınar'da Alev Alan TIR Kullanılamaz Hale Geldi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki bir TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek itfaiyeye haber vermesiyle yangın söndürüldü ancak TIR kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde Ceylanpınar'dan Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın söndürüldü.

TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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