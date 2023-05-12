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Ceylanpınar'a çamur yağdı

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Ceylanpınar'a çamur yağdı Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da havada biriken toz yağmurla birlikte çamur olup yağdı.

Ceylanpınar'a çamur yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da havada biriken toz yağmurla birlikte çamur olup yağdı.

Öğle saatlerinden itibaren Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte havada biriken toz çamur olup şehrin üzerine yağdı. Zaman zaman çakan şimşekler de şehri aydınlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Güncel

Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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