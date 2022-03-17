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Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu

İhlas Haber Ajansı - Musa Erdoğan - Güncel
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Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgede biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla Cudi Dağı eteklerine bırakılan Ceylanların yaşam alanlarına uyum sağladıklarını açıkladı.

Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgede biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla Cudi Dağı eteklerine bırakılan Ceylanların yaşam alanlarına uyum sağladıklarını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgede biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık bir yıl önce güvenliğin tesis edildiği Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanların yeni yaşam alanlarına uyum sağladıkları gözlemlendiğini belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ekiplerin fotoğraf makinesi, drone, dürbün ve foto kapanla takip ettiği sürünün görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu

Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu

Ceylanlar yeni yaşam alanlarında mutlu

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cudi Dağı, Güncel, Haberler

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