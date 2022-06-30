Ceylanlar, İzmir'deki doğal yaşam parkında çoğalıyor

Farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakımla sayıları her geçen yıl artan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar hem doğaya salınıyor hem de Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerine gönderiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen yüzlerce çeşit hayvana yuva oldu.

Aslandan kaplana, zürafadan lemura 130 türden 3 binin üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmemeleri için farklı bakım metotları uyguluyor.

Bu yılın ilk yarısında 500 bin misafir ağırlayan parkta ziyaretçiler, doğal yaşam alanındaki hayvanları izleyebiliyor, tehlikeli olmayan hayvanları ise besleyebiliyor.

Nesli tehlike altında olduğu için Şanlıurfa'da koruma altında tutulan ceylanlar da İzmir Körfezi'nin kıyısındaki doğal yaşam parkında kendine yaşam alanı buldu.

Park kurulduğunda sayıları 10 civarında olan ceylanlar gün geçtikçe çoğaldı. Ceylanlardan bir bölümü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü öncülüğünde doğal yaşam alanlarına bırakılırken bir bölümü de talep eden hayvanat bahçelerine gönderiliyor.

Mayıs ayında yeni yavruları dünyaya gelen ve sayıları 60'ı aşan ceylanlar, doğal özelliklerini kaybetmemeleri için mümkün olduğunca insanlardan uzak tutulmaya çalışılıyor.

Ekiplerce sürekli yem takviyesi yapılan hayvanlar yeni yavrularla doğal yaşam parkını şenlendirdi.

Park Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine, bu yıl doğan yavrularla ceylan popülasyonunda maksimum noktaya ulaştıklarını belirtti.

Afşin, şunları kaydetti:

"Yavrularımız çok iyi gelişiyorlar, burada yaşam kaliteleri çok iyi, bundan dolayı şu an 31 yavrumuz var. Bunlar da büyüdüğünde üretim fazlamız olursa diğer hayvanat bahçelerine hibe edeceğiz. Yavrular da büyüdü hemen hemen ebeveynleri kadar olmaya başladılar. Bazı annelerimiz ikiz doğuruyor. Dolayısıyla şu an popülasyon olarak maksimum düzeye ulaştık. Ceylanların bu dönem önlerinde sürekli yoncaları oluyor. Yavrular aynı zamanda annelerini de emiyorlar. Yanlarına mümkün olduğunca yaklaşmamaya çalışıyoruz. Doğal ortamlarına bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü çok ürkek bir hayvan, yanına girdiğiniz zaman muhakkak bir kaçış söz konusu olabiliyor. Bakıcısı yanına girip, beslenmesini yapıp çıkıyor. Doğal yaşam ortamını korumak gerekiyor."

Şahin Afşin, ceylanlarla veteriner ve uzman ekibin ilgilendiğini belirterek, mevsimine göre farklı menüler hazırlandığını da kaydetti.