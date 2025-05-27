Ceylan Aytaş, Ailesinin Yanına Defnedildi

Ceylan Aytaş, Ailesinin Yanına Defnedildi
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Şırnak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ceylan Aytaş, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte toprağa verildi. Cenaze töreni, Silopi'de düzenlendi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞLERİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş ile kız kardeşleri Nesrin ve Sibel'in ardından bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan Aytaş'ın cenazesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Silopi ilçesine getirildi. Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başak Mezarlığı'na getirilen Ceylan Aytaş, annesi ve kız kardeşlerinin yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kız kardeşlerin babası Mehmet Aytaş da taburcu edilip Ceylan'ın cenazesine katıldı. Aytaş'ın diğer kızı Leyla Aytaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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