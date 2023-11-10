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Ceyhun Damla'dan Ziynet Sali şarkısına farklı yorum

2017 yılında başarılı sanatçı Ziynet Sali'nin seslendirdiği parçayı kendine has tarzıyla tekrar yorumlayan Ceyhun Damla, kulakların pasını silecek. Farklı soundla bezenen teklinin sözü ve müziği Zeki Güner, aranjesi Saffet Alık, klip yönetmeliği ise Mustafa Kalıpçıoğlu imzasını taşıyor. Ceyhun Damla'nın kalplerde izler bırakacak yeni teklisi 'Ağlar mıyım? Ağlamam' 10 Kasım'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…