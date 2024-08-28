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Ceyhan Otogarında İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis çalışma başlattı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar (44) hayatını kaybetti.

Olay, Ceyhan Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogarda bir yazıhaneye yaklaşan başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar'a ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Cengiz Dündar acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar'ın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Ceyhan Adana Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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