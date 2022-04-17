Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri'nin drone görüntüleri

Nehir ve nehirde yaşayan kuşların görüntüsü OSMANİYE - Çukurova'nın en önemli su kaynaklarından olan Ceyhan Nehri, çevresindeki ormanlık alanların üzerine yansımasıyla farklı bir güzelliğe büründü.