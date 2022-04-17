Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı - Haberler

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Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Ceyhan Nehri'nin drone görüntüleri Nehir ve nehirde yaşayan kuşların görüntüsü OSMANİYE - Çukurova'nın en önemli su kaynaklarından olan Ceyhan Nehri, çevresindeki ormanlık alanların üzerine yansımasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri'nin drone görüntüleri

Nehir ve nehirde yaşayan kuşların görüntüsü OSMANİYE - Çukurova'nın en önemli su kaynaklarından olan Ceyhan Nehri, çevresindeki ormanlık alanların üzerine yansımasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Çukurova, Ceyhan, Drone, su, Güncel, Haberler

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