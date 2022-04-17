Ceyhan Nehri'ne ilkbaharın renkleri yansıdı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Ceyhan Nehri'nin drone görüntüleri Nehir ve nehirde yaşayan kuşların görüntüsü OSMANİYE - Çukurova'nın en önemli su kaynaklarından olan Ceyhan Nehri, çevresindeki ormanlık alanların üzerine yansımasıyla farklı bir güzelliğe büründü.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri'nin drone görüntüleri
Nehir ve nehirde yaşayan kuşların görüntüsü OSMANİYE - Çukurova'nın en önemli su kaynaklarından olan Ceyhan Nehri, çevresindeki ormanlık alanların üzerine yansımasıyla farklı bir güzelliğe büründü.