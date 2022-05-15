Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

AA - Yusuf Tunur - Güncel
 - Güncelleme:
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.

Ekipler, F.B'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title