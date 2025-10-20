Haberler

Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'nde meydana gelen balık ölümleri için inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede su ve balık örnekleri topladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Nehrin, Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi ve Misis Köprüsü çevresinde balık ölümleri görüldü.

İhbar üzerine bölgeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin su ve balıklardan aldığı numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Balık ölümlerinin tespit edildiği bölgede suyun bir kısmının siyah aktığı görüldü.

Ceyhan Nehri'nin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında da ocak ayında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme yapılmıştı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
