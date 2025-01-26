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Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, çevre ve suan incelemeleri için sudan numuneler aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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