Ceyhan Nehri Kenarındaki Hemite Kalesi FPV Dronla Görüntülendi
Osmaniye'de, Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Hemite Kalesi, FPV dron ile görüntülendi. Kale, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve 70 metre yükseklikte yer alıyor.
Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Hemite Kalesi, FPV dronla görüntülendi.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kale, Gökçedam köyü sınırlarında yer alıyor.
Moloz taşla inşa edilen ve yapım yılı bilinmeyen kale, 70 metre yükseklikte bulunuyor.
Ceyhan Nehri'nin kenarındaki kalenin güncel hali, FPV dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel