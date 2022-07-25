Ceyhan Nehri, gece ve yıldızlar Ceyhan Nehri'nin gece saatlerinde yıldızlarla birlikte timelapse görüntüsü OSMANİYE - Kahramanmaraş'tan doğarak Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümü, gece saatlerinde yıldızlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Ceyhan Nehri'nin gece saatlerinde yıldızlarla birlikte timelapse görüntüsü OSMANİYE - Kahramanmaraş'tan doğarak Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümü, gece saatlerinde yıldızlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Kahramanmaraş Osmaniye Akdeniz Ceyhan Güncel Haberler

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