Ceyhan'da Yengeyi Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yengesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Eyüp A. tutuklandı. Sebahat A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yengesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde, 26 Haziran'da kayınbiraderi Eyüp A. (25) tarafından bıçaklanan Sebahat A. (33), tedavi gördüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli Eyüp A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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