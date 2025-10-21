Haberler

Ceyhan'da Yangın Sonrasında Arazöz Devrildi: 2 İtfaiyeci Yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin dönüş yolundaki arazöz devrildi. Kaza sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

