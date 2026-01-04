Haberler

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde tıra çarpan otomobil yangın çıkardı. 23 yaşındaki sürücü Ramazan Taşkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Taşkaya (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yılankale mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücü Taşkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı