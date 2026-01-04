Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde tıra çarpan otomobil yangın çıkardı. 23 yaşındaki sürücü Ramazan Taşkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ramazan Taşkaya (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yılankale mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücü Taşkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
