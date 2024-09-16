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Ceyhan'da TIR ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 4 Ölü, 6 Yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir TIR ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Servis minibüsünün Hatay'ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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