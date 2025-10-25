Haberler

Ceyhan'da TIR ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Üzeyir Turhan yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu Üzeyir Turhan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Kadirli yönüne giden M.T. yönetimindeki 27 ALT 161 plakalı TIR, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın kullandığı 42 BAU 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü Üzeyir Turhan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turhan'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü M.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın önündeki aracı sollamak için yan şeride geçtiği, fren yapmaya çalışmasına rağmen karşıdan gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

2) ARTVİN'İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kamyonetle 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat yönüne seyir halinde olan Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası yoldan geçen Muhammet Y.'nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı hafif ticari araçta kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada sürücülerle, kamyonetteki yolcu Ozan A.(24) yaraladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekipleri, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralı sürücülerle kamyonetteki yolcu ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

