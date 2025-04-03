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Ceyhan'da Terör Propagandası Yapmaktan Tutuklanan Sanığa 5 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan M.B. hakkında açılan davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Şubat'ta Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.B'nin paylaştığı videolarla terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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