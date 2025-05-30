Ceyhan'da Tabancayla Vurulmuş Olarak Bulunan Adamın Eşi ve Çocukları Gözaltında

Ceyhan'da Tabancayla Vurulmuş Olarak Bulunan Adamın Eşi ve Çocukları Gözaltında
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir apartmanda bulunan 50 yaşındaki Şehmuz A, evinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından eşi E.A. ve üç çocuğu gözaltına alındı. Suç aletine ise henüz ulaşılamadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Şehmuz A'nın (50) odasına girdikten bir süre sonra silah sesi geldiğini iddia eden eşi E.A, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, dairede Şehmuz A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Tabancayla vurulduğu belirlenen Şehmuz A'nın cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Şehmuz A'nın eşi E.A. ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Öte yandan evde yapılan çalışmada suç aleti tabanca bulunamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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