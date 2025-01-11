Ceyhan'da Silah Ticareti İddiasıyla 7 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, silah ve mühimmat ticaretinin deşifre edilmesi için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait 71 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.