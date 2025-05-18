Ceyhan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ceyhan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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