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Ceyhan'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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