Ceyhan'da saman balyalarında yangın çıktı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ceyhan ilçesi ile Kozan sınırındaki Camızağılı Mahallesi'ndeki bir arazide bulunan saman balyalarında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında saman balyaları kül oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)