Ceyhan'da Ruhsatsız Tabanca ve 680 Mermi Ele Geçirildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız bir tabanca ve 680 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız tabanca ve 680 mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ceyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 680 mermi ele geçirildi.

Evde bulunan 1 kişi kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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