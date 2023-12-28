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Ceyhan'da Plastik Yüklü Tırda Yangın Çıktı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan plastik yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu fark ederek yardım istedi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan plastik yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen plastik yüklü tırın motor kısmında, Ceyhan-İskenderun Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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