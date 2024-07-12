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Ceyhan'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde parkta oturdukları sırada tabancalı saldırıya uğrayan Hakkı Acartürk hayatını kaybetti, Serhat Y. ise yaralandı. Şüpheliler tutuklandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada Hakkı Acartürk'ü (27) tabancayla vurarak öldüren, arkadaşı Serhat Y.'yi (23) ise yaralayan H.S. (19) ile M.B. (31) tutuklandı, H.Y. (27) ve H.Y. (24) ise serbest kaldı.

Olay, 10 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki kameriyede oturan Hakkı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Hakkı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serhat Y.'nin tedavisi sürerken, cinayet şüphelileri H.S., M.B., H.Y. ve H.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.S. ile M.B. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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