Ceyhan'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı'nda meydana geldi. A.Ç. (26) yönetimindeki 01 VAL 86 plakalı otomobil, itfaiye kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.Ç., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralının ise hastanede oldukları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.