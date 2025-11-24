Haberler

Ceyhan'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Ceyhan'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı'nda meydana geldi. A.Ç. (26) yönetimindeki 01 VAL 86 plakalı otomobil, itfaiye kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.Ç., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralının ise hastanede oldukları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Yaptıkları program başlarını yaktı! İddia: Fuhşa özendirme
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var

Süper Lig'in yıldızından kötü haber: Ayağında kırık var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.