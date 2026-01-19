Haberler

Adana-Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleşen kazada otomobil dere yatağına uçarak bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir (30) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 HY 226 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Bilir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı