Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ceyhan'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Isırganı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye helikopter ve arasözler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.